НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер

Національний енергетичний регулятор НКРЕКП перетворився в прислугу для окремих олігархів, які прагнуть отримувати електроенергію на свої електрометалургійні та феросплавні підприємства за безцінь.

Про це заявила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер.

"НКРЕКП — остаточно перетворилася на прислугу олігархів. Олігархів, які прагнуть за безцінь отримувати електроенергію для своїх підприємств і яким байдуже на енергетичну безпеку країни, на десятки тисяч робочих місць, на війну з Росією і на інтеграцію з ЄС", - заявила Буймістер.

Вона зазначила, що регулятор відверто став на сторону одного конкретного олігарха "з інтересами в феросплавному електрометалургійному бізнесі".

"З моменту призначення сьогоднішнього складу НКРЕКП їх ідеєю-фікс було, аби 5 заводів однієї людини могли купувати електричну енергію дешевше ніж всі решта в цій країні. Для цього відкрили імпорт з Росії, для цього ледь не обанкротили Енергоатом і обманули міжнародних інвесторів", - зазначила нардеп.

Сліпе виконання регулятором забаганок олігарха призвело до мільярдних збитків державних енергетичних компаній.

"Чинний склад НКРЕКП увійде в історію країни як найбільш непрофесійний регулятор, що за 1 рік умудрився умертвити енергетичний комплекс держави", - додала нардеп.

Вона також закликала РНБО втрутитися в ситуацію і врятувати енергетику від "прислужників олігархів в НКРЕКП".