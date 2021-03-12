Кулеба щодо продовження санкцій Євросоюзом: Росія має відмовитися від агресивної політики щодо України
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.
Про це міністр написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ
Глава МЗС підкреслив, що для скасування санкцій РФ має припинити вести агресивну політику щодо України.
"Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС повинні залишатися в силі до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. РФ має відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави", - заявив він.