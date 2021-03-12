Філарет звернувся до Зеленського, щоб президент попросив у патріарха Варфоломія новий Томос для України

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, просить президента Зеленського вимагати від Вселенського патріарха Варфоломія новий Томос для проголошення українського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті УПЦ КП.

"Духовенство і віруючі Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть, як гостя, Його Святість Патріарха Варфоломія на українській землі в разі, якщо він, під час свого візиту, вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату", - сказано в повідомленні.

За словами Філарета, це буде довгоочікуваним актом справедливості стосовно українського народу і "забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви".

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"Звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського та представників української влади з проханням, напередодні візиту, поставити перед Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм питання надання нового Томосу, який би повністю відповідав тому історичному місцю і значущості, яку грала і грає Українська Церква у світовому Православ'ї", - підкреслив Філарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб узяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності.