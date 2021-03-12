Філарет звернувся до Зеленського, щоб президент попросив у патріарха Варфоломія новий Томос для України
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті УПЦ КП.
"Духовенство і віруючі Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть, як гостя, Його Святість Патріарха Варфоломія на українській землі в разі, якщо він, під час свого візиту, вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату", - сказано в повідомленні.
За словами Філарета, це буде довгоочікуваним актом справедливості стосовно українського народу і "забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви".
"Звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського та представників української влади з проханням, напередодні візиту, поставити перед Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм питання надання нового Томосу, який би повністю відповідав тому історичному місцю і значущості, яку грала і грає Українська Церква у світовому Православ'ї", - підкреслив Філарет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб узяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності.