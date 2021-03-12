Українські посольства в Естонії та Фінляндії припиняють консульський прийом через сплеск коронавірусу

Посольства України в Естонії та Фінляндії тимчасово припиняють здійснювати консульський прийом громадян у зв'язку з різким збільшенням захворювання на коронавірус в країнах.

Оголошення про тимчасове припинення консульського прийому опублікували пресслужби посольств України у Фінляндії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, посольство в Естонії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 15 по 26 березня з можливим продовженням цього терміну. Записи на прийом в цей період скасовуються. Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково.

"У разі невідкладних та форс-мажорних випадків за участі громадян України (ДТП, втрата документів, смерть громадян України) просимо звертатися за телефонами: +358-92-28-90-072, +358-92-28-90-071, або телефон оперативної служби (+358) 4047 192 00 (Не для консультацій)", - підкреслює пресслужба посольства України в Естонії.

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У свою чергу посольство України у Фінляндії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 12 по 28 березня.

"Записи на прийом з 12 до 28 березня 2021 року скасовуються! Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково. Громадяни, які мали зарезервований час в період, який скасовується, будуть прийняті відразу після відновлення роботи консульського підрозділу", - сказано в повідомленні.

"У разі невідкладних і форс-мажорних випадків за участю громадян України (ДТП, втрата документів, смерть громадян України) посольство просить звертатися за телефонами: + 358-92-28-90-072, + 358-92-28-90-071, або телефон оперативної служби (+358) 4047 192 00 (Не для консультацій)", - підкреслює пресслужба посольства України в Фінляндії.