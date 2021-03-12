Санкції РНБО навряд чи можуть призвести до ескалації конфлікту на Донбасі, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що останні рішення про запровадження санкцій Радою національної безпеки і оборони України не можуть призвести до ескалації широкомасштабного конфлікту з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ситуація ніколи зовсім не була мирною. Вона хвилями йде - то підіймається, то опускається. Можливо, і сьогоднішня ситуація зараз загострилася, можливо це якраз реакція на наші дії, тому що коли ми поводилися більш, я скажу так умовно, спокійно, то вони також просто спостерігали... А коли президент Зеленський і РНБО почали реально діяти, вживати відповідних заходів, вводити санкції, припиняти роботу пропагандистських каналів, які робили вже, що хотіли, - ясна справа, що вони (росіяни) також почали діяти", - зазначив глава української делегації.

"Але я не думаю, що це може стати причиною широкомасштабного конфлікту. Якщо б це комусь могло спасти на думку, то я думаю, це була б не просто помилка, а трагічна помилка Росії", - додав Кравчук.

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