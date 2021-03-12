Україна не отримувала запит на екстрадицію Коломойського: ми допоможемо США в їхньому розслідуванні, - Мендель

В офісі президента України не виключають можливість накладення санкцій проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та його екстрадиції до США.

Про це заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, відповідаючи на запитання аналітичного видання Reorg (бюлетень Reorg від 11.03.2021), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мендель сказала, що Президент прагне справедливого та рівного правосуддя, і для цього будуть використані всі наявні засоби. Вона також заявила, що Зеленський стримує внутрішній вплив Коломойського і що Україна допомагає США в розслідуванні справи проти нього за імовірні фінансові злочини, включаючи відмивання грошей.

Минулої п’ятниці, нагадує видання, Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій стверджується, що під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік Коломойський був причетний до "корупційних дій, що підривали верховенство права" та віру української громадськості в уряд. Ризик повернення Коломойським контролю над ПриватБанком після тривалих судових процесів в Україні названо ключовою загрозою для фінансової підтримки країни з боку МВФ.

Коломойський та його партнер, колишній власник ПриватБанку Геннадій Боголюбов заперечують усі звинувачення та стверджують, що перехід банку під державний контроль у 2016 році був політично вмотивованим.

Відповідаючи на запитання щодо можливих санкцій або нових обмежувальних заходів проти Коломойського в Україні, Мендель не виключила, що український уряд приєднається до цих кроків США. Нещодавно на проросійського (як стверджується) олігарха Віктора Медведчука було накладено урядові санкції, зокрема на його телевізійні канали, та обмежено використання активів в Україні. Також Мендель підтвердила, що Коломойський уже був об’єктом численних розслідувань, але не коментувала можливі обмежувальні заходи щодо нього.

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"Було б дивно оголошувати обмежувальні заходи щодо таких людей заздалегідь. Вони самі із задоволенням дізналися б, що їх чекає, аби підготуватися і спробувати захиститися. Але вони не отримають такого подарунка як попередження", - заявила Мендель.

За її словами, президент Зеленський виходить із того, що всі громадяни України рівні перед законом та судами. "Незалежно від їхніх прізвищ, статків та можливостей. Ми діятимемо в рамках такої політики, використовуючи всі наявні інструменти – як санкційні, так і законодавчі, правоохоронні, судові та інші", - сказала прессекретарка.

Коломойський та Боголюбов перебувають у центрі багатьох судових процесів у Великобританії, Україні, Ізраїлі та на Кіпрі щодо імовірних шахрайських схем кредитування в розмірі 5,5 млрд доларів, які передували націоналізації ПриватБанку у 2016 році, нагадує Reorg.

Мендель зазначила, що президент твердо стоїть на боці банку. "Україна продовжує боротьбу за повернення коштів, украдених із ПриватБанку. Ідеться про суму $ 5,5 млрд, - додала вона. - Держава для цього підтримує необхідні судові процедури, а також процесуально працює в усіх юрисдикціях, де це необхідно, щоб справедливість в історії ПриватБанку була відновлена".

В Україні проводяться кримінальні розслідування, що стосуються вищого керівництва ПриватБанку, нагадала речниця президента, зазначивши, що матеріали справ сягають 2008 року. Деяким з імовірних спільників Коломойського нещодавно вручили підозру.

"За перші півтора року президентства Зеленського ці розслідування просунулися більше, ніж за всі роки доти. Уже вручено підозри екстопменеджерам ПриватБанку, одного з них (Володимира Яценка - ред.) зупинили при спробі покинути Україну на приватному літаку, який довелося розвертати вже в повітрі за лічені хвилини до виходу з повітряного простору нашої країни", - заявила Мендель.

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Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань розслідують справу українського бізнесмена щодо ймовірної схеми відмивання грошей у США, пов’язаної з нібито банківським шахрайством в Україні, схемою кредитування пов’язаних сторін, яка ледь не призвела до краху банку, зазначає видання.

Американське розслідування стосується того, як соратники Коломойського та Боголюбова, імовірно, створили в США мережу юридичних осіб, компаній та об’єктів нерухомості, що сприяло відмиванню коштів, вилучених з ПриватБанку шляхом шахрайських позик, наданих компаніям, які в кінцевому рахунку належали колишнім власникам банку або його колишньому керівництву.

Неодноразово обговорювалася можлива екстрадиція Коломойського до США.

"На сьогодні Україна не отримала відповідного запиту на екстрадицію. Ми діятимемо згідно із законом та рішеннями суду", - зазначила Мендель, яка не виключає такого розвитку подій.

"Україна вже продемонструвала рішучість у розслідуванні діяльності ПриватБанку, коли він належав Коломойському та його партнерам, і ми допоможемо Сполученим Штатам у їхньому розслідуванні", - додала вона.