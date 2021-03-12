Кабмін затвердив план заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України схвалив план заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт уряду.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі органи влади мають максимально приділити увагу питанню соціального та медичного захисту людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки це є моральним обов’язком держави.

"Люди, які рятували життя та здоров’я людей в Україні, здоров’я людей усього світу, заслуговують на те, аби мати гідну підтримку та захист з боку держави. Вони повинні відчувати її щодня. Тому затверджений план містить заходи, спрямовані на підвищення соціального добробуту цих людей", — зазначив очільник Уряду.

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Згідно із затвердженим Урядом планом заходів Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України, Державне агентство України з управління зоною відчуження мають опрацювати питання щодо збільшення видатків на пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також Мінсоцполітики, Нацсоцслужба та Міністерство фінансів повинні опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і збільшення їм щорічної допомоги на оздоровлення.

Також План передбачає організацію і проведення низки мистецьких заходів, круглих столів, конференцій та акцій, метою яких є підвищення обізнаності про аварію на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи.