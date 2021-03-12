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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді

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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX, який Верховна Рада прийняла 16 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Підкреслюється, що закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом.

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"Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення", - підкреслюється в повідомленні .

Законом передбачається можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Топ коментарі

  • Николай Морозов 5bd628b6
    Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. - без причины? Жить стало лучше, жить стало веселе...
  • Лысый коротышка
    Так що, у Арахамії права відберуть сьогодні за героїчне паркування?
  • Наталия Гончар
    ну дайте - дайте йому ще чимось попіаритись ... Немає нічого страшнішого ніж ЧЕКАТИ ( на кіно про себе особливо)
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