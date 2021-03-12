Новини • Коронавірус і карантин

Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації

1 98035
Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність розгляду ініціативи відновлення поїздок між Україною та Ізраїлем за "зеленими паспортами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров'я. "Зелені паспорти" можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

Також читайте: Армія Ізраїлю заявила про отримання "колективного імунітету" серед військових

Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
  • HappyLand
    Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
    В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

    Питання. Нафіга нам такий договір?
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини