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Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca

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Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca
Уряд Болгарії вирішив призупинити імунізацію населення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca, поки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви щодо безпеки препарату.

Про це повідомляє видання Novinite.bg, передає Цензор.НЕТ.

"Доти, доки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - можна вводити вакцину Astra Zeneca чи ні, зупиніть", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Зі свого боку глава МОЗ Болгарії Костадин Ангелов підтвердив готовність видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини від англо-шведської компанії. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд і Румунія.

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Скоро одна Украина останется с этим индийским шмурдяком Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4873
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    перестаньте гонять панику, когда в любом боинге происходит проблема - не летают все боинги это модели до того момента, пока не станет понятной причина проблемы Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 не факт что астрозенека негодный товар, факт, что за ее применением тщательно следят, а это сейчас офигеннейший бизнес и топить конкурента при первом же удобном случае можно любыми способами Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1833 и не факт, что ковишидла, произведенная на какой-то конкретной индийской фабрики - говно, факт в том, что мы не верим тем, кто сделал покупку непрозрачной и может привезти нам вместо вакцины "капли датского короля"
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Факт, що ми вже НІКОМУ не віримо.
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