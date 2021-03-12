Болгарія вирішила зупинити щеплення вакциною AstraZeneca

Уряд Болгарії вирішив призупинити імунізацію населення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca, поки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви щодо безпеки препарату.

Про це повідомляє видання Novinite.bg, передає Цензор.НЕТ.

"Доти, доки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - можна вводити вакцину Astra Zeneca чи ні, зупиніть", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Зі свого боку глава МОЗ Болгарії Костадин Ангелов підтвердив готовність видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини від англо-шведської компанії. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд і Румунія.

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

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