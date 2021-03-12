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На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція

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На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція
У Волинської області 12 березня обвалився міст. Внаслідок події постраждали п'ятеро робітників.

Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робочих госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

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Топ коментарі

  • Kolja Stambulskij
    велике крадівництво у дії..
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Большая стройка
  • Sav UA
    На Волыне обвалился мост

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    писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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