Поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель"

Поліція в другій половині дня п'ятниці проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель" і обмежила роботу окремих підйомників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив агентству представник поліції, причиною слідчих дій є підозра в недотриманні карантинних обмежень у "червоній" карантинній зоні.

За його словами, з великою ймовірністю підйомники повністю припинять роботу в суботу, 13 березня.

Раніше цього тижня на курорті "Буковель" введено додаткові обмеження: закрито міні-ринок, на 4-місні крісельні підйомники спочатку стали пускати максимум двох, а після утворення черг - максимум трьох.

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття.