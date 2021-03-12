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Поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель"

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Поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель"
Поліція в другій половині дня п'ятниці проводить слідчі дії на гірськолижному курорті "Буковель" і обмежила роботу окремих підйомників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив агентству представник поліції, причиною слідчих дій є підозра в недотриманні карантинних обмежень у "червоній" карантинній зоні.

За його словами, з великою ймовірністю підйомники повністю припинять роботу в суботу, 13 березня.

Раніше цього тижня на курорті "Буковель" введено додаткові обмеження: закрито міні-ринок, на 4-місні крісельні підйомники спочатку стали пускати максимум двох, а після утворення черг - максимум трьох.

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И шо, посодют этого злостного нарушителя локдауна? Или лохдауна?

    Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" - Цензор.НЕТ 5986
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Слідство необхідно було проводити, коли там віслюк катався.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    аааа.)))..в пятницу, вечером...следственные действия)))
    ну хоть на лыжах бесплатно покатаются и в ресторациях на халяву поэкспериментируют )))
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