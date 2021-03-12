Від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли українські позиції, використовуючи міномети, гранатомети і крупнокаліберні кулемети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У передмісті населених пунктів Катеринівка і Південне, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук і Піски - ще й зі стрілецької зброї.

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Недалеко від населеного пункту Гнутове, найманці РФ вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку було помічено інженерне обладнання позицій військ противника.

На дії російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.