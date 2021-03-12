Нацбанк пропонує створити окремий фінансовий суд

Заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка висловився за створення спеціалізованого фінансового суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ 12 березня.

Про таку ідею він заявив на круглому столі, який відбувся напередодні.

Згідно з повідомленням, на думку Матузка, створення такого суду "дозволить банкам ефективніше регулювати питання непрацюючих кредитів та позитивно вплине на інвестиційне середовище".

Як заявляє представник Нацбанку, понад 130 000 судових суперечок в Україні пов'язані з фінансовим сектором, що дорівнює чверті всіх судових процесів.

"З огляду на проблематику ми ініціювали питання про необхідність створення спеціалізованого фінансового суду. Ми вважаємо, що від створення спеціалізованого фінансового суду виграють всі: кредитори, позичальники, вкладники та інвестори. Адже такий суд може стати дієвим механізмом захисту їхніх прав", - заявив Матузка.

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Згідно із заявою НБУ, суди розглядають справи про заборгованість з позичальниками на загальну суму 144 мільярдів гривень, з вкладниками - на 18 млрд, з інвесторами - на 81 млн гривень.

"На сьогодні банки активно говорять не тільки про завантаженість судової гілки влади, а й інші проблеми: правозастосування або ефективне виконання судових рішень для задоволення кредиторських вимог. Ми повинні напрацювати ефективний механізм для поліпшення роботи в цьому напрямку, і це може бути як спеціалізований фінансовий суд, так і окрема судова палата з розгляду фінансових суперечок", - зазначив директор юридичного департаменту НБУ Владислав Бедненко.

За повідомленням пресслужби НБУ, центробанк продовжить діалог з учасниками ринку та органами державної влади щодо перспектив створення і діяльності такого суду.