Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН

Німеччина бачить лише один шлях урегулювання ситуації щодо Криму – повернення півострова Україні.

Про це заявив державний секретар МЗС ФРН Нільс Аннен під час віртуального засідання високого рівня за формулою "Арріа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо визнати незаконну анексію Росією Криму. Рішення для Росії має бути чітким – звільнити Крим, припинити порушення прав людини і повернути Крим Україні. Крим був і залишається українським", - заявив Аннен.

Представник МЗС ФРН зазначив, що окупація Криму залишається "не менш кричущим, шокуючим порушенням Хартії ООН і міжнародного права", як і 7 років тому. Зміна статусу території за допомогою сили стала безпрецедентним актом у Європі від часу завершення Другої світової війни, наголосив Аннен, назвавши організований Росією "ганебний референдум" "насмішкою над демократичними стандартами".

Німецький дипломат також звернув увагу на те, що Росія продовжує блокувати доступ на територію півострова для незалежних міжнародних моніторингових структур, представників ООН, ОБСЄ, Ради Європи, неурядових організацій, журналістів, правозахисників тощо. Він закликав Росію надати такий доступ, виконати рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року і діяти у повній відповідності до міжнародного права та міжнародних стандартів у галузі прав людини, а також звільнити всіх незаконно затриманих громадян, включаючи понад 100 кримських татар.

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Представник Німеччини висловив занепокоєння мілітаризацією Криму та закликав РФ відповідно до міжнародних зобов’язань забезпечити свободу навігації в Азовському морі.

При цьому, за словами держсекретаря МЗС ФРН, усім зрозуміло, що Донбас був наступною ціллю для нападу на Україну і що Росія та підтримувані нею збройні формування на Донбасі несуть відповідальність за смерті та страшні страждання українців.