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Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes

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Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes
Статки олігарха Віктора Пінчука в 2020-му році збільшилися майже удвічі до 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє українське видання Forbes з посиланням на оновлений рейтинг мільярдерів, передає Цензор.НЕТ.

"Статки Віктора Пінчука зросли до $2,5 млрд. У червні 2020 року Forbes Україна оцінювала їх у $1,4 млрд", - сказано в статті.

Вартість нерухомості, якою володіє олігарх Віктор Пінчук, журналісти Forbes оцінили в 800 млн доларів.

Чисті грошові кошти становлять 700 млн доларів.

Вартість компанії "Інтерпайп" експерти Forbes оцінили 0,5 млрд доларів. Стільки ж за даними журналу стоять інші активи олігарха.

Пінчук займає другий рядок у рейтингу найбагатших українців, за версією Forbes.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Привітаємо соратника зеленої влади з видатним досягненням!
    Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 8853
  • 18c49ed2
    Он не соратник. Он, скорее, один из кукловодов.

    Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 2599
  • 18c49ed2
    Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 1216
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