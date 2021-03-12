Фракція "СН" на своєму засіданні обговорить президентський законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування

Депутатська фракція "Слуга народу" на засіданні 15 березня планує розглянути ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування і брехню в деклараціях (№4651).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"У понеділок, 15 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Депутати обговорять важливі законодавчі ініціативи, які на порядку денному пленарних засідань парламенту 16-19 березня. Серед пріоритетних - законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації (№ 4651)", - наголошується в повідомленні.

Також фракція має намір розглянути законопроєкти про приватизацію об'єктів великої приватизації (№4543), про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194), про продаж землі державної і комунальної власності через електронні аукціони (№2195).

Крім того, на порядку денному - розгляд проєктів законодавчих актів про кредитування в іноземній валюті (№4475, 4398 і 4399).

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