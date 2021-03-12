СБУ почала розслідування діяльності посадових осіб "Донецькоблгазу"

Служба безпеки України веде розслідування за фактами диверсій, вчинених посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз", які призвели до відключення 58 котелень у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, які підконтрольні громадянину України, який наразі перебуває на території Російської Федерації. При цьому дане акціонерне товариство належить до об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення", - сказано в повідомленні.

Зараз проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, і залучення їх до відповідальності.

Як повідомлялося 6 березня з посиланням на пресслужбу "Донецькоблгазу", що НАК "Нафтогаз України" припинив поставки природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" у зв'язку з заборгованістю підприємства перед НАК.

У свою чергу, пресслужба групи "Нафтогаз" у соцмережі Facebook закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу "Донецьктеплокомуненерго".

Читайте також: Мережа АЗС Glusco про обшуки СБУ: Дії правоохоронців вважаємо неприпустимими. Кримінальне провадження жодним чином не пов'язане з компанією

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня заявив про відновлення роботи котелень "Донецьктеплокомуненерго" після того, як вони були відключені всупереч постанові Кабінету міністрів.

11 березня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що найближчим часом буде проведена перевірка підприємств, які володіють "Донецькоблгазом", і в разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" повернеться під державне управління.

Журналіст, екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко уточнив, що мова може йти про українського бізнесмена Сергія Курченка.

"Власників "Донецькоблгазу" пов'язують з Сергієм Курченком", - написав він у телеграм-каналі в четвер, коментуючи рішення РНБО про перевірку.