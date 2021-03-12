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Польща висилає двох білоруських дипломатів

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Польща висилає двох білоруських дипломатів
Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що з країни вишлють ще двох білоруських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 березня він повідомив у Twitter.

"У зв'язку з продовженням недружніх жестів Мінська стосовно польських дипломатів, в межах принципу взаємності МЗС Польщі прийняв рішення про висилку генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь із представництва у Варшаві", - заявив Пшидач.

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