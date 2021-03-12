ЦВК звернулася в поліцію через можливу ​​підробку документів кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія України звернулася в Нацполіцію через можливі фальсифікації під час висунення кандидатів у народні депутати на довиборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні сказано, що під час розгляду документів, які партії подали в ЦВК для реєстрації їхніх кандидатів, виявили ознаки підробки.

"Це, зокрема, стосується політичних партій "Організація українських націоналістів", "Олімп", "Шанс", "Столиця", "Зірка", "Оберіг", "Ідея", "Центр", "Консервативна партія України", "Український трудовий блок", "Соціальна партія", "Динамо", "Альтруіст" і "Успіх", які подавали відповідні документи для реєстрації кандидатів і яким було відмовлено", - сказано в релізі.

Центрвиборчком, щоб перевірити справжність документів про проведення з'їздів, на яких приймали рішення про включення партій до Єдиного реєстру юридичних осіб, і про внесення змін щодо найменування, мети, місцезнаходження та керівного складу таких партій, звернувся до Мін'юсту.

Читайте також: 34 кандидати претендують на 2 мандати на довиборах у Раду 28 березня, - ЦВК

"У підсумку, за даними Мін'юсту і згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру, відповідні зміни до відомостей про політичні партії не вносили. Також комісія звернула увагу, що в копіях рішень з'їздів окремих політичних партій підписи голови та секретаря з'їздів завірялися одним і тим же приватним нотаріусом. Водночас, у ЦВК надійшли звернення кількох політичних партій, в яких повідомлялося, що вони взагалі не проводили відповідних з'їздів, а також, що документи, подані від них у комісію, сфальсифікован", - сказано в пресрелізі.

У ЦВК зазначили, що було виявлено й інші ознаки фальсифікації документів.

"Комісія не уповноважена надавати правову оцінку таким діям, проте, бачачи в них можливість фальсифікацій, звернулася до Національної поліції України з проханням перевірити наведені факти і в разі виявлення підстав, вжити відповідних заходів реагування", - додали в Центрвиборчкомі.