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Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО

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Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО
Патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за паркування автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в медіа поширювалося повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв'язку з його статусом. Однак, патрульні поліцейські відреагували на це порушення - пана Арахамію притягли до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", - написав Білошицький.

Поліцейський додав, що було складено адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП. Штраф було оплачено на місці за допомогою електронного терміналу.

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Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція 01


Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція 02

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
    Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

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  • I D 1f3b7626
    Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
  • Fox 1 b13bec2b
    Почему не эвакуировали машину с перехода?!
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