Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО
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Патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за паркування автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в медіа поширювалося повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв'язку з його статусом. Однак, патрульні поліцейські відреагували на це порушення - пана Арахамію притягли до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", - написав Білошицький.
Поліцейський додав, що було складено адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП. Штраф було оплачено на місці за допомогою електронного терміналу.