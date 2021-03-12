Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН

Франція не сприймає риторику Росії про відповідальність України за невиконання рішень лідерів у Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив 12 березня постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр під час віртуального засідання Ради Безпеки ООН високого рівня за формулою "Арріа" "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

"Ми не сприймаємо риторику Росії, яка обвинувачує Україну в тому, що ситуація зайшла у глухий кут", - заявив французький посол про нинішній стан переговорів у Нормандському форматі.

Він наголосив, що результатом переговорів у Нормандському форматі повинно стати повне відновлення суверенітету України на Донбасі.

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Французький дипломат також згадав про негативні наслідки мілітаризації Криму і регіону Чорного моря Росією, що завдає шкоди і протиправно обмежує міжнародне судноплавство.

Окрім цього, він засудив політику РФ, яка порушує права людини у Криму та призвела до погіршення ситуації на півострові через убивства, політичні ув'язнення, зникнення людей і дискримінацію за релігійними ознаками, включаючи кримських татар та україномовних людей.

"Росія повинна припинити свою політику демографічних змін на півострові", - додав постпред Франції при ООН.

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