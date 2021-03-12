Кіберполіція України почала приймати анонімні звернення про "групи смерті"

Кіберполіція України на тлі зростання кількості самогубств серед неповнолітніх відкрила електронну скриньку для прийому звернень про так звані "групи смерті" та інший небезпечний контент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 березня повідомила пресслужба відомства.

"За електронною адресою: [email protected] кіберполіція приймає звернення про небезпечні інтернет-спільноти або відеоролики, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами тощо", - сказано в повідомленні.

У кіберполіції зазначили, що повідомити про правопорушення можна у формі зворотного зв'язку на сайті ticket.cyberpolice.gov.ua.

Від початку року в Україні почастішали випадки суїцидів і трагічних випадків серед підлітків.

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