Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно

Канада не змінить політики тиску на Росію, поки РФ не поверне Крим Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша прихильність суверенітету та територіальній цілісності України тверда. Ми продовжимо тиснути на Росію, поки вона не поважатиме суверенітет, територіальну цілісність й міжнародне право", - сказав Гарно. Він додав, що Канада підтримує ініціативу Кримської платформи, "покликаної надати довготермінове бачення деокупації та реінтеграції Криму".

"Канада підтверджує свою солідарність із народом України, який продовжує невтомно боротися за свої основоположні права й свободи", - наголосив міністр.

Нагадуємо, в ООН проходить віртуальне засідання високого рівня за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України".

Читайте також: Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН