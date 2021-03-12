Новини • Агресія Росії проти України

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно

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Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно
Канада не змінить політики тиску на Росію, поки РФ не поверне Крим Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша прихильність суверенітету та територіальній цілісності України тверда. Ми продовжимо тиснути на Росію, поки вона не поважатиме суверенітет, територіальну цілісність й міжнародне право", - сказав Гарно. Він додав, що Канада підтримує ініціативу Кримської платформи, "покликаної надати довготермінове бачення деокупації та реінтеграції Криму".

"Канада підтверджує свою солідарність із народом України, який продовжує невтомно боротися за свої основоположні права й свободи", - наголосив міністр.

Нагадуємо, в ООН проходить віртуальне засідання високого рівня за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України".

Читайте також: Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
  • olele



    ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

    Крим - це Україна!!!

    Березень 2014 року

    Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

  • Александр Дорошенко e3614bd2
    И реально что-то делают? Могут сделать?
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