Ексголова ВР Литвин про Харківські угоди "Це була абсолютна безвихідь"

Янукович був змушений підписати, а Верховна Рада - ратифікувати Харківські угоди, оскільки інакше українська економіка впала б від непідйомної ціни на газ.

Про це колишній спікер парламенту Володимир Литвин заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це була абсолютна безвихідь. Коли виступає прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр економіки, міністр фінанів і доводить, що Україна упаде, бо ціни цієї не витримають за енергоносіями, і нам потрібно прийняти це принизливе, можливо, рішення, але виходу іншого немає", - сказав Литвин.

За його словами, 16 голосів для ратифікації Харківських угод парламентом дали представники опозиції.

"Якби 16 голосів не дали представники опозиції, то пропрезидентська чи провладна коаліція мала б усього-навсього 220 (голосів. - Ред.). І якщо б хотіли - заблокували б і рішення, голосування не було б. Бо кожен знав своїх депутатів. Бо коли ця проблема була розв'язана у тий спосіб, у який вона була розв'язана, зразу всі розбіглись і заспокоїлись. Вважали, що вони свою місію виконали", - стверджує Литвин.

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Ексспікер каже, що пропонував лідерам парламентських фракцій зірвати голосування.

"Я ще раз попереджав і просив, що я готовий оголосити перелік прізвищ народних депутатів, які відсутні - так, як це було зроблено у 2004 році - і заблокувати їхні картки. Коли цього не зробили, я абсолютно переконаний, що хотіли закрити цю тему, прикритися Харківськими угодами, щоб не говорили про угоду 2009-го", - говорить він.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.