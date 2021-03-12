Посол в Іспанії Погорельцев став представником України у Всесвітній туристичній організації, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти Україну в організації буде Сергій Погорельцев.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Погорельцев зараз перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником при ВТО він буде за сумісництвом.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом", - сказано в тексті указу.

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