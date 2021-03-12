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Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія

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Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію про те, що питання провалу операції з вагнерівцями в Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання про те, яка атмосфера в Офісі президента перед показом анонсованого фільму журналістів-розслідувачів Bellingcat про злив операції щодо захоплення терористів-вагнерівців, глава фракції заявив: "Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі ми на цьому тижні зареєстрували Тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання. Зокрема те питання, яке турбує громадськість розглядатиметься в рамках цієї комісії і я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Та ты шо? Так пересрали, что решились уже создать комиссию? А ведь еще недавно были совсем против.
  • Шрек Баблокат
    любопытно, кто-то верит это араХламидии?!..
  • 18c49ed2
    Вопросом провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7007
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