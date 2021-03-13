Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованого Криму. Йдеться, зокрема, про представників ООН.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Twitter.
Кулеба закликав Москву зайняти в цьому питанні неполітизовану позицію.
"Ми закликаємо Росію як державу-окупанта зайняти неполітизовану позицію і забезпечити ООН, а також іншим міжнародним організаціям, включно з ОБСЄ і Радою Європи, повний доступ до Криму відповідно до міжнародного права", - заявив міністр.