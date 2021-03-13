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Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим

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Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованого Криму. Йдеться, зокрема, про представників ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Twitter.

Кулеба закликав Москву зайняти в цьому питанні неполітизовану позицію.

"Ми закликаємо Росію як державу-окупанта зайняти неполітизовану позицію і забезпечити ООН, а також іншим міжнародним організаціям, включно з ОБСЄ і Радою Європи, повний доступ до Криму відповідно до міжнародного права", - заявив міністр.

Читайте також: Кулеба закликав світ не послаблювати вимог деокупації Криму

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
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