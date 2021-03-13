Новини

Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко

10 75597
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко
Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки Харківських угод.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"За дивною іронією долі, людина, яка безпосередньо готувала Харківські угоди - свідомо! Вже не можна сказати, що несвідомо! - була та людина, яка сьогодні обіймає посаду заступника секретаря РНБО. А тоді обіймала посаду заступника міністра закордонних справ. І коли ви кажете, що давайте, Служба безпеки займеться тими людьми, які мали безпосередню причетність - давайте паном Демченком вона займеться? Наприклад", - сказав Рахманін.

Він запропонував згадати, що руку до Харківських угод доклали не тільки Янукович і депутати, а й тодішній склад РНБО і керівники цілої низки міністерств.

"Давайте притягнемо до відповідальності - до певної міри - президента Ющенко. Знаєте, чому? Ну а чого, він же ж не довів до логічного завершення рішення РНБО. Або президента Кучму, за президентства якого з'явилися прикінцеві положення Конституції, де було передбачено перебування військово-морських баз на території України", - додав Рахманін.

Данілов відповів, що якщо інформація про причетність Руслана Демченка до Харківських угод підтвердиться, його буде притягнуто до відповідальності.

"Якщо пан Демченко брав у цьому участь - він так само має нести відповідальність. У Володимира Олександровича (Зеленського. - Ред.) нема людей, які мають якусь індульгенцію, якийсь захист від того, якщо людина порушила закон", - сказав він.

"Не те що має хтось сісти за ґрати, когось треба там стратити, і так далі. Це для того, щоб у майбутньому цього ніколи не повторювалося. Це дуже й дуже важлива річ", - додав Данілов.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele
    Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 9 ч

    Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
    Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
  • 5 копійок
    А головний стрілочник Литвин. Переводить стрілки на кого завгодно щоб відмазатись. Рахманин: ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 8098
  • Виктор Сотник
    Еще как имел , он их в бане удовлетворял..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини