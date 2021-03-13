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До прибирання снігу в Києві залучили 378 одиниць спецтехніки, - КМДА

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До прибирання снігу в Києві залучили 378 одиниць спецтехніки, - КМДА
До прибирання снігу на вулицях Києва залучили 378 одиниць спеціалізованої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У столиці 12 березня виконували роботу дорожні служби комунальної корпорації "Київавтодор". У зв'язку зі зменшенням трафіку на дорогах, проїжджі частини очищали колонами спецтехніки. Було задіяно 378 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, східці, вузькі тротуари та пішохідні переходи очищали 277 працівників у складі 35 бригад із ручного прибирання, йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що просять водіїв враховувати погодні умови, бути обережними на дорозі і дотримуватися безпечної швидкості.

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Топ коментарі

  • валера цыб
    Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
  • Игорь Монахов
    да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
  • Полтава и Харьков
    Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
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