Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн

Неподалік населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Від кулі снайпера загинув військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "12 березня неподалік населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре зробили обстріл позицій українських захисників.

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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