На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
Зокрема, під час аукціону вартість спиртзаводу зросла майже у 25 разів (на старті торгів об'єкт коштував 7 млн 291 тис. грн.). Будівлі цього заводу розташовані у двох населених пунктах Тернопільщини (селі Мишковичі і смт Дружба).
Щоб процес приватизації вважався офіційно завершеним, переможець аукціону має оплатити покупку - підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок.
У Фонді державного майна зазначають, що успішна приватизація цього заводу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка почалася у 2020 році.
Загалом на приватизацію держава виставить 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і ще 37 об'єктів, об'єднаних у концерн "Укрспирт". У Фонді державного майна очікують, що за результатами онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти близько мільярда гривень.