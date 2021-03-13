На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна

Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області приватизували за 181 млн гривень. Це вже другий аукціон із приватизації об'єкта спиртової галузі за два дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зокрема, під час аукціону вартість спиртзаводу зросла майже у 25 разів (на старті торгів об'єкт коштував 7 млн ​​291 тис. грн.). Будівлі цього заводу розташовані у двох населених пунктах Тернопільщини (селі Мишковичі і смт Дружба).

Щоб процес приватизації вважався офіційно завершеним, переможець аукціону має оплатити покупку - підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок.

У Фонді державного майна зазначають, що успішна приватизація цього заводу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка почалася у 2020 році.

Загалом на приватизацію держава виставить 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і ще 37 об'єктів, об'єднаних у концерн "Укрспирт". У Фонді державного майна очікують, що за результатами онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти близько мільярда гривень.

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