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Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов

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Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов
Місцева влада може ухвалювати рішення про посилення обмежень, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз можна запровадити, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які, з одного боку, не битимуть сильно по економіці, але, з іншого боку, зможуть хоча б трохи зупиняти (поширення інфекції), - сказав Степанов.

Як приклад міністр навів перехід на дистанційну освіту з 5 класу або початок канікул раніше, аніж заплановано. За словами Степанова, це зменшить мобільність населення.

Також він наголосив на важливості посилення контролю за дотриманням вже наявних обмежень.

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Топ коментарі

  • Vitaliy noname
    очень сильно извиняюсь - зеленые 3,14дерасты все.
  • Baden
    А могут ли местные власти самостоятельно заказывать сертефицированные в ЕС вакцины и прививать ими население вместо индокитайского фуфломицина?
  • OA
    Только с конфискацией, непременно с конфискацией.
    Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
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