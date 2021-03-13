Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання щодо рівності, чесності і справедливості. Може мати місце дискримінація", - сказав Трюдо.
За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об’єктивних причин не можуть вакцинуватися. "Є люди, які через медичні або інші причини не зможуть отримати щеплення. Є інші, які не входять до пріоритетних категорій населення, тож муситимуть чекати значно довше до вакцинування. Нам слід враховувати це", - зазначив глава уряду Канади.
Водночас він визнав, що для відновлення поїздок подібні сертифікати можуть бути корисними.
"У світі є країни, відвідувати які не слід без наявності доказів отримання щеплень проти деяких тропічних хвороб. Це діє вже давно", - зазначив Трюдо.
За його словами, запровадження вимог про наявність щеплень проти COVID-19 для міжнародних подорожей "активно вивчають багато країн, і ми - серед них".