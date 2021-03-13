За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

За минулу добу, 12 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Катеринівка, окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Як наслідок, один український воїн зазнав бойового травмування. Військовослужбовця оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого задовільний.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук і Піски - ще й зі стрілецької зброї і станкового протитанкового гранатомета. Поблизу населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь із великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї, - з ручних протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника", - підкреслюють у штабі.

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Повідомляється також, що поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На зухвалі дії противника наші воїни відкривали у відповідь вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі.

Станом на 7:00 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені у районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.