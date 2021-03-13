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В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано

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В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб, летальних випадків - 243, одужали 4 897 осіб, здійснено 99 270 тестувань за добу (методом ПЛР - 46361, методом ІФА - 18658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34251).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 451 744 особи, одужали 1 219 773 особи, летальних випадків - 28 158, проведено 7 328 468 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
  • Иван Стариков
    хвала дебилам, которые на всё забили
  • Nikolai Chizhevsky
    Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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