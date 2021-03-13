Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак

Учора, 12 березня, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО, головним маршалом авіації сером Стюартом Пічем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував головного маршала авіації сера Стюарта Піча про поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не лише для України та її національної безпеки, але для безпеки та стабільності усіх країн Альянсу", - зазначив головнокомандувач ЗС України.

Особливу увагу під час розмови сторони приділили подальшому розвитку військової співпраці між Україною та НАТО.

"Хочу як друг України звернути увагу на прогрес, якого досягли ваші Збройні сили. Ми продовжуватимемо знаходити подальші шляхи надання необхідної допомоги українській армії, - зазначив Піч.

Під час телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував НАТО за підтримку нашої держави і зазначив, що діалог Збройних сил України та НАТО зберігає позитивну динаміку.

Також сторони обговорили питання протидії поширенню COVID-19. Хомчак поінформував співрозмовника про початок вакцинації особового складу Збройних сил України.

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"Крім цього, співрозмовники домовилися координувати подальші спільні зусилля щодо поглиблення співпраці між НАТО й Україною в межах Програми розширених можливостей НАТО, зокрема і під час чергового засідання Військового комітету НАТО з Україною у другій половині березня поточного року в Брюсселі", - сказано в повідомленні Генштабу.