У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст

В Ужгороді на Закарпатті спостерігається складна ситуація з госпіталізацією через коронавірус. У лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів, і хворих залишають лікуватися вдома.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні мені не вдалося покласти в стаціонар пацієнтів, які потребували госпіталізації. Зараз вони перебувають вдома на кисневих концентраторах. І, слава Богу, вдалося їх забезпечити хоча б цим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли дихати", - зазначив лікар.

Він додав, що хворі, яких залишили вдома, молоді люди. І на ранок 12 березня на все місто було тільки п'ять вільних ліжок, на яких могли б розмістити таких пацієнтів.

"Інтенсивна терапія також заповнена і не може впоратися. Ми дуже сподіваємося, що зможемо залучити будь-які додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію", - додав лікар.

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