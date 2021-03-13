Новини • Коронавірус і карантин

Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов

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Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов
Україна увійшла в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу, змінюється клінічна картина COVID-19 і зростає захворюваність.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо розуміти, що ми зайшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - сказав він.

Водночас, коментуючи ситуацію в Івано-Франківській області, Степанов вказав на стабілізацію ситуації.

"За кількістю хворих, я думаю, мер (Івано-Франківська. - Ред.) це підтвердить, в останні кілька днів ми бачимо стабілізацію ситуації. Я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворюваності, яке було. Івано-Франківська область вже не входить у топ за кількістю хворих", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов - Цензор.НЕТ 2645
  • Zemer
    Тяжёлый период в Украине начался не с приходом вируса COVID -19, а с приходом вируса KLOUN - 95 в 2019 г.
  • 5 копійок
    Легше перечислити що зелень не провалила.
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