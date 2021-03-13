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Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ

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Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ
За минулу добу, 12 березня, в Україні щеплено проти коронавірусу 9304 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.

Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.

Тож станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновано проти коронавірусу 47 541 особу. Наразі в нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Київській області (690 щеплень), за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4654 щеплення), найменша - в Чернігівській області (756 щеплень).

Зазначимо, що 11 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 859 осіб.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1739
  • Василь Худотеплий
    Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6722
  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Україна не встигає використати закуплену вакцину до закінчення терміну придатності
    Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4325

    Термін придатності вакцини Covishield від коронавірусу, 500 тис. доз якої отримала Україна, закінчується 23 червня 2021 року. Аби уся партія була використана вчасно, швидкість вакцинації в країні має зрости щонайменше вдвічі.
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