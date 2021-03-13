Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ
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За минулу добу, 12 березня, в Україні щеплено проти коронавірусу 9304 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.
Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.
Тож станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновано проти коронавірусу 47 541 особу. Наразі в нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.
За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Київській області (690 щеплень), за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4654 щеплення), найменша - в Чернігівській області (756 щеплень).
Зазначимо, що 11 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 859 осіб.