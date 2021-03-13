Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із радником президента Ісламської Республіки Афганістан Кабіром Ханом Ісахелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Співрозмовники обговорили широке коло питань двостороннього порядку денного, включно з посиленням торговельно-економічної співпраці та співробітництва у військово-технічній сфері. Вказали на успішне проведення напередодні другого засідання Українсько-афганської спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці та досягнення низки домовленостей щодо поглиблення економічної взаємодії між двома країнами.

Під час зустрічі йшлося про політично-безпекову ситуацію в Ісламській Республіці Афганістан та зусилля афганської влади, спрямовані на просування внутрішньоафганського діалогу.

"В Україні уважно стежать за позитивними змінами в Афганістані. Ми поділяємо налаштованість афганської сторони на поглиблення двосторонніх відносин. Настав час для активізації політичного діалогу та організації подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні. Ми серйозно налаштовані розвивати нашу торговельну та економічну співпрацю, відновлювати двосторонній товарообіг", – наголосив Жовква.

Заступник керівника Офісу президента вказав на можливості для збільшення постачання української агропромислової продукції до Афганістану, що може сприяти гарантуванню продовольчої безпеки. Він також висловив наміри української сторони брати участь у реалізації інфраструктурних проєктів в Афганістані з використанням наявного досвіду роботи в країні: "Ми маємо необхідні знання про вашу країну та досвід і готові взяти участь у відновленні й модернізації залізниць, шосе, об’єктів енергетики".

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