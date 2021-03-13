Зеленський на з'їзді "Слуги народу": Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей

Партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від засланих козачків і випадкових людей.

Про це сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей. Є і такі, які якимось чином потрапили. Ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не усвідомив різницю між справжньою думкою народу і своєю фейсбук-булькою, краще встаньте і підіть самі", - зазначив він.

Він також заявив, що вимагає від "Слуги народу" бути постійно на передовій змін і зосередитися на важливих законопроєктах.

"Маєте думати на кілька кроків вперед... Партія має бути джерелом ініціатив і реформ", - зазначив він.

Читайте також: Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський