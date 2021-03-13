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Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський

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Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів "Слуги народу" демонструвати єдність під час прийняття важливих законопроєктів. У вас може бути дискусія.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність! Ми ніколи не зробимо нашу Україну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. У вас може бути дискусія щодо деталей, але коли йдеться про принципові, важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів, наших голосів, голосів "Слуги народу". Вам має бути байдуже до того, як голосують інші партії, нехай це залишиться на їхній совісті", - зазначив він.

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Він також закликав депутатів забути про слова "так, але", коли йдеться про виконання обіцянок щодо виборців.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Т.е. когда на кону интересы папы Бени, то все должны отработать пайку.
  • Гыг с Вами
    фух!.. я думал они,нидайбох,поумнели... Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2694.
    а тут все то же-нагибание к единомыслию.
    пронесло нас в очередной раз
  • Василь Худотеплий
    Вы уже Всю Украину сплотили
    ...против себя. Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 31
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