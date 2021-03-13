Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що його команда змогла втілити в життя ті обіцянки, які десятиліттями давали різні політики в Україні.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми за 2 роки змогли зробити те, що інші політики обіцяли десятиліттями. Тепер їм доведеться поламати голову, щоб вигадати нові обіцянки для наступних виборів", - заявив Зеленський.

Він також нагадав "слугам народу", що вони мають захищати інтереси 40 млн українців.

"Не важливо, хто проти нас, важливо, за кого ми. Це понад 40 млн українців", - зазначив Зеленський.

"Ті, хто були друзями, зараз кидають у нас брудом", - додав президент.

Він також уточнив, що владі протистоять олігархи зі своїми ЗМІ, депутати, які втратили мандати, чиновники, які втратили бізнес, царьки, які "втратили землю, що нібито і не продається".

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