Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що його команда змогла втілити в життя ті обіцянки, які десятиліттями давали різні політики в Україні.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми за 2 роки змогли зробити те, що інші політики обіцяли десятиліттями. Тепер їм доведеться поламати голову, щоб вигадати нові обіцянки для наступних виборів", - заявив Зеленський.
Він також нагадав "слугам народу", що вони мають захищати інтереси 40 млн українців.
"Не важливо, хто проти нас, важливо, за кого ми. Це понад 40 млн українців", - зазначив Зеленський.
"Ті, хто були друзями, зараз кидають у нас брудом", - додав президент.
Він також уточнив, що владі протистоять олігархи зі своїми ЗМІ, депутати, які втратили мандати, чиновники, які втратили бізнес, царьки, які "втратили землю, що нібито і не продається".