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Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"

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Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав членів політичної партії "Слуга народу" продовжувати виконувати програмні принципи політсили, з якими вони прийшли до влади.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда - це завжди принципи, з якими ми йшли до влади... Важливо, щоб ті обіцянки, ті принципи, ті завдання, які ми ставили для себе і які ставили перед нами люди, не змінювалися залежно від ситуації, залежно від хвиль, від сонця чи негоди на вулиці, чи сезону, зокрема  політичного. Я дуже хочу побажати, щоб ми продовжували рухатися з тими цінностями і принциповими підходами, які у нас були, є і, я впевнений, залишатимуться", - зазначив він.

Він також підкреслив, що тільки працюючи на загальний результат, депутати зможуть досягти успіху.

"Я впевнений, що буде ще багато завдань, викликів і проблем... Працювати потрібно спільно, з розумінням того, навіщо ми прийшли", - додав він.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Принципы, с которыми мы шли к власти./ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
  • Ан Мур
    да, в нього ще та льовочкіно-овощна закалка. Практика політтехнолога в стані ригів була недаремною особисто для нього.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А по моему шимпанзе от которых мы произошли сильно опережают его в мыслительном процессе.
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