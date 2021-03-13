Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда - це завжди принципи, з якими ми йшли до влади... Важливо, щоб ті обіцянки, ті принципи, ті завдання, які ми ставили для себе і які ставили перед нами люди, не змінювалися залежно від ситуації, залежно від хвиль, від сонця чи негоди на вулиці, чи сезону, зокрема політичного. Я дуже хочу побажати, щоб ми продовжували рухатися з тими цінностями і принциповими підходами, які у нас були, є і, я впевнений, залишатимуться", - зазначив він.
Він також підкреслив, що тільки працюючи на загальний результат, депутати зможуть досягти успіху.
"Я впевнений, що буде ще багато завдань, викликів і проблем... Працювати потрібно спільно, з розумінням того, навіщо ми прийшли", - додав він.