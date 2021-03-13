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У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко

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У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко гарантував, що у 2021 році всі охочі в нашій країні зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" 12 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він зазначив, що упродовж місяця цілком можна робити по п'ять мільйонів щеплень.

"Я прорахував і кажу вам офіційно: у 2021 році ми зробимо щеплення всім, хто захоче, двома дозами. Головне, щоб не було жодних зривів і глобальних катаклізмів у поставках вакцин", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що бачив багато зірваних кампаній імунопрофілактики - у 2008, 2015 і 2018 роках.

"Кампанію щодо COVID-19 запустили, кампанію буде доведено до логічного завершення. Це я гарантую як головний санітарний лікар", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    ляшко - пи*стабол))
    за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
    кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))

    К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
  • Andriy Kalnyshevsky
    Запретить зеленым гондонам употреблять слово - "будет".
    Представляю ту тишину
  • Андрій Сокілко
    Обіцяємо обіцяти ще більше.
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