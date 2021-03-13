Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу" звернувся до представників команди в регіонах із закликом не чекати покрокових інструкцій із центру, а проявляти ініціативу і змінювати на краще свою громаду, село, місто, регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Беріть на себе, будь ласка, ініціативу та відповідальність. Адже ми надали вам для цього все, я вважаю, абсолютно все необхідне: повноваження, засоби та інші ресурси. Давайте пам'ятати, що саме з тисяч маленьких змін на місцях складаються глобальні зміни в країні", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що партія "Слуга народу" завжди має і буде працювати не для частини суспільства, для 73% або 54%, а на благо всіх громадян України.

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