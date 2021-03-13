МОЗ оновило дані щодо карантинних зон: "червоні" - чотири області. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 березня показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за визначеного показника рівня госпіталізації 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник станом на 12 березня становить 75,4, у Вінницькій області - 123,6; у Житомирській області - 92,6; у Закарпатській області - 87,6; в Івано-Франківській області - 131,3; в Миколаївській області - 81,2, у Хмельницькій області - 68,0; у Тернопільській області - 60,1, у Чернівецькій області - 90,2.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем - у Закарпатській області (66,9%).

Читайте також: Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов