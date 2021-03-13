Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків

Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів.

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, місцеві ради партії мають ініціювати виключення, а політична рада має здійснювати оцінку діяльності депутатів.

"Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності, та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. Насамперед я про партію кажу, щодо наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях", - сказав Корнієнко.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що команду партії очищають від "випадкових людей і засланих козачків".

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