Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків
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Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів.
Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, місцеві ради партії мають ініціювати виключення, а політична рада має здійснювати оцінку діяльності депутатів.
"Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності, та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. Насамперед я про партію кажу, щодо наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях", - сказав Корнієнко.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що команду партії очищають від "випадкових людей і засланих козачків".