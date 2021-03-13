"Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи
Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вирішили формалізувати ті відносини, які є в партії, і створити певну нову структуру", - заявив голова партії Олександр Корнієнко на з'їзді партії в суботу в Києві.
Він уточнив, що у складі партії буде два великі керівні органи - політична рада, яка безпосередньо формує з'їзд партії, і Національна рада громад. Аналогічна структура повторюватиметься на регіональному рівні.
Водночас "Слуга народу" планує передбачити у своєму складі систему секретарів.
Також, згідно з новою редакцією статуту, партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.
Крім того, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід до вступу у партію. З цією метою будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.
За словами Корнієнка, завданням політичної ради стане розробка тактики та стратегії партії у взаємодії з експертною спільнотою і громадськістю. Національна рада громад, зі свого боку, стане майданчиком для обговорення проєктів державних рішень у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики та обміну досвідом між регіональними організаціями.
"Така структура дасть змогу партії забезпечити максимальну участь членів партії не тільки в ухваленні, а й у розробці партійних рішень, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами або міністрами, гнучко реагувати на зміни ситуації", - пояснив лідер партії Олександр Корнієнко.
Також оновлений статут передбачає, що третина державного фінансування партії спрямовується на діяльність місцевих організацій. Кошторис затверджуватиме Національна рада громад за погодженням із головою партії.