"Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи

Політична партія "Слуга народу" під час сьогоднішнього з'їзду затвердила нову редакцію свого статуту.

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили формалізувати ті відносини, які є в партії, і створити певну нову структуру", - заявив голова партії Олександр Корнієнко на з'їзді партії в суботу в Києві.

Він уточнив, що у складі партії буде два великі керівні органи - політична рада, яка безпосередньо формує з'їзд партії, і Національна рада громад. Аналогічна структура повторюватиметься на регіональному рівні.

Водночас "Слуга народу" планує передбачити у своєму складі систему секретарів.

Також, згідно з новою редакцією статуту, партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.

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Крім того, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід до вступу у партію. З цією метою будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

За словами Корнієнка, завданням політичної ради стане розробка тактики та стратегії партії у взаємодії з експертною спільнотою і громадськістю. Національна рада громад, зі свого боку, стане майданчиком для обговорення проєктів державних рішень у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики та обміну досвідом між регіональними організаціями.

"Така структура дасть змогу партії забезпечити максимальну участь членів партії не тільки в ухваленні, а й у розробці партійних рішень, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами або міністрами, гнучко реагувати на зміни ситуації", - пояснив лідер партії Олександр Корнієнко.

Також оновлений статут передбачає, що третина державного фінансування партії спрямовується на діяльність місцевих організацій. Кошторис затверджуватиме Національна рада громад за погодженням із головою партії.

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